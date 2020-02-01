Помпео поманил Белоруссию нефтью и отменой санкций

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего первого визита в Минск поманил Белоруссию возможной отменой санкций, а также пообещал ей, в случае запроса, полностью закрыть потребности в нефти. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Помпео заявил, что обсудил ситуацию с правами человека в Белоруссии с главой государства Александром Лукашенко, и обнаружил значительный прогресс в этих вопросах.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли», — признал госсекретарь, уточнив, что нынешняя встреча поспособствовала отказу от ограничительных мер.

Материалы по теме

00:01 — 10 января

Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты

Он также подчеркнул, что дипломатические отношения двух стран значительно улучшились. Одним из признаков этого стало снятие республикой ограничения по количеству дипломатов в американском посольстве в Минске. Также Помпео призвал Белоруссию не подаваться какой-то одной силе, а определять свои приоритеты.

Слова Помпео о возможности полностью обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам связаны с конфликтом между Россией и Белоруссией по поводу поставок сырья. Лукашенко неоднократно обвинял Москву в желании поставлять нефть по ценам выше мировых и заявлял о намерении покупать ее в другом месте. В том числе речь шла о поставках из Саудовской Аравии и США.

Визит госсекретаря США в Минск случился впервые в истории Белоруссии как независимого государства. В августе прошлого года в страну приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позднее ушедший со своего поста. После Минска Помпео отправится в Казахстан и Узбекистан.

Источник: Лента.Ру