Помпео признал отсутствие у США конкретной информации о планах Сулеймани

Американские спецслужбы не располагали информацией о возможных атаках, которые якобы планировал убитый иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств. Однако он не уточнил, о каком именно диппредставительстве идет речь.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

Источник: Лента.Ру