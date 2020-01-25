Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

25 января 2020     17
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

В время интервью журналистка захотела сменить тему разговора и спросила, надо ли извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович. В ответ Помпео отметил, что пришел поговорить об Иране. «Я знаю, какова была наша политика в отношении Украины в течение трех лет существования этой администрации. Я горжусь работой, которую мы сделали», — сказал он.

После вопросов об Украине интервью закончилось. Помпео встал, наклонился и несколько секунд молча смотрел на Келли, прежде чем уйти, отмечает издание. Через некоторое время ведущую позвали на разговор с госсекретарем не под запись, во время которого он выругался из-за того, что его спросили об Украине.

Источник: Лента.Ру

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