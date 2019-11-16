Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

16 ноября 2019     16
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о поддержке США аннексии Израилем Голанских высот и одновременной критике «российской аннексии» на Украине, он заявил об «очевидно разной» ситуации. «Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — сказал он.

Глава американской дипломатии отметил, что «есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их».

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Российский президент Владимир Путин заявил, что действия Вашингтона противоречат резолюциям Совбеза ООН.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Источник: Лента.Ру

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