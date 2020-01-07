Помпео усомнился в дипломатических целях визита Сулеймани в Ирак

США не верят в заявление Ирана о том, что убитый генерал Касем Сулеймани в момент своей гибели был в Ираке с дипломатическими целями. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 7 января.

«Его (министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа — ред.) заявление о том, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией. Кто-то здесь этому верит? <…> Мы знаем, что это неправда», — приводит слова Помпео ТАСС.

Американский госсекретарь также назвал министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа «первоклассным пропагандистом», чьи заявления — «чистая пропаганда».

Помимо этого Помпео рассказал, что в течение недели его заместитель Дэвид Хейл приедет в Брюссель и проведет встречи с 28 коллегами в Евросоюзе.

Ранее 7 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Соединенные Штаты уважать международное право и не допускать неуважения к арабской республике.

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января при налете авиации США на Багдад. Он отвечал за организацию операций вооруженных сил Ирана за рубежом. Возглавляемое им спецподразделение «Аль-Кудс» входило в Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный США террористической организацией.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». В ООН призвали лидеров Ирана и США «проявить максимальную сдержанность», а члены Демократической партии США призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.

Источник: Газета Известия