Попавший в ДТП под Пермью автобус проходил предрейсовый осмотр

26 января 2020     21
Попавший в ДТП под Пермью автобус проходил предрейсовый осмотр

Пассажирский автобус, попавший в ДТП в Пермском крае проходил предрейсовый осмотр. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

«[Автобус] проходил предрейсовый осмотр в Перми, водитель был трезв, его водительский стаж — с 1976 года», — приводит агентство слова собеседницы.

Ранее в МВД по региону сообщили, что возможным виновником аварии является водитель автобуса.

Утром 26 января поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги «М-7 Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. В настоящий момент в больницах остаются шесть человек. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще трое человек, включая водителя автобуса, находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия

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