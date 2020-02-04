Попова заверила в дополнительном осмотре эвакуированных из КНР граждан

Все эвакуируемые из Китая в Россию граждане будут дополнительно осмотрены на летном поле. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На летном поле (люди — Ред.) будут осмотрены еще раз, таможенный досмотр, пограничный контроль, чтобы не было лишних контактов», — цитирует ее «Интерфакс».

Попова отметила, что они будут направлены и размещены в «специально подготовленном месте».

Ранее в этот день сообщалось, что первый самолет воздушно‑космических сил (ВКС) России прибыл в китайский Ухань для эвакуации граждан. До этого Минобороны направило еще один лайнер. Оба борта оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в Россию эвакуируют только здоровых граждан — зараженных людей Китай не выпускает со своей территории. Для профилактики РФ обязана поместить эвакуируемых лиц на двухнедельный карантин в Тюменской области. На данный период граждан обеспечат всем необходимым.

Известно, что Россия забирает из Уханя не только своих граждан, но также жителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Украины. По завершении карантинного периода их могут отправить на родину при желании.

4 февраля глава государства Владимир Путин заверил, что Россия будет оказывать поддержку в борьбе с коронавирусом и в разработке мер по борьбе с инфекциями. По словам посла РФ в Китае, в ближайшее время по запросу Пекина будет доставлена материальная помощь — защитная спецодежда, маски и очки для персонала.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 20 тыс. случаев заражения, 425 человек скончались.

Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Железнодорожное и авиасообщение между двумя странами ограничено. Россиян будут эвакуировать из КНР, а зараженных иностранцев — депортировать из РФ.

Источник: Газета Известия