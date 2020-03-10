Поправка о досрочных выборах в парламент внесена в Госдуму

Поправка о досрочных выборах в Госдуму в 2020 году внесена в нижнюю палату парламента, сообщает « Интерфакс » во вторник, 10 марта.

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Москва сочла суд по MH17 политическим судилищем Проходящий в Гааге суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 политизирован. Такое заявление сделал постпред России при ОБСЕ Александр …



Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп В Ленинградской области таксист нашел на съемной квартире обезглавленный труп мужчины. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Piter.TV. По …



Поправка о досрочных выборах в парламент внесена в Госдуму Поправка о досрочных выборах в Госдуму в 2020 году внесена в нижнюю палату парламента, сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 марта. …

