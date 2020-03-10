Поправка о досрочных выборах в парламент внесена в Госдуму

Поправка о досрочных выборах в Госдуму в 2020 году внесена в нижнюю палату парламента, сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 марта.
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Источник: Газета Известия
Поправка о досрочных выборах в Госдуму в 2020 году внесена в нижнюю палату парламента, сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 марта.
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Источник: Газета Известия
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