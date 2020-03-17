Популярная соцсеть призвала бороться с уродливыми и бедными

17 марта 2020     27
Популярная соцсеть призвала бороться с уродливыми и бедными

Популярная платформа для обмена короткими видео TikTok призвала модераторов блокировать идеологически нежелательный контент, а также отмечать ролики с «уродливыми и бедными» людьми, чтобы алгоритмы приложения не показывали их другим. Об этом сообщает The Intercept, ссылаясь на оказавшиеся в их распоряжении внутренние правила модерации.

Отмечается, что документ изначально был подготовлен на китайском языке (TikTok является международной версией соцсети Douyin, запущенной китайской компанией ByteDance в 2016 году — прим. «Ленты.ру»), а затем переведен на английский для распространения в представительствах компании.

В правилах для модераторов указано, что они должны пресекать распространение видео, в которых снимаются непривлекательные люди и люди с инвалидностью. Отдельно соцсеть указала на необходимость бороться с теми, у кого есть пивные животы, проблемы с глазами, морщины, а также с пользователями с «ненормальными фигурами» и карликовостью.

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Кроме того, TikTok сообщил своим модераторам о необходимости отмечать контент, которые снимают малообеспеченные люди. Так, новым пользователям рекомендовалось не показывать ролики, в которых демонстрируют ветхое жилье, трещины в стенах, а также «старые и позорные декоративные элементы».

Представитель TikTok Джош Гартнер (Josh Gartner) заявил, что документ был одной из мер для предотвращения буллинга в отношении перечисленных категорий пользователей. По его словам, в компании отказались от изложенного в правилах комплекса мер еще до того, как они оказались в распоряжении издания. При этом Гартнер не смог объяснить, почему в созданном для предотвращения буллинга документе ни разу не используется это слово.

В конце февраля компания Sensor Tower назвала TikTok самым популярным приложением в мире. В январе 2020 года его установили 104,7 миллиона раз. На втором месте в рейтинге оказалось приложение социальной сети Facebook, на третьем — Instagram.

Источник: Лента.Ру

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