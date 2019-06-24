Популярная Instagram-модель разочаровала фанатов роликами для PornHub

24 июня 2019     37
Популярная Instagram-модель разочаровала фанатов роликами для PornHub

Instagram-модель Бель Делфин (Belle Delphine) разозлила своих подписчиков, обманув их ожидания, пишет Metro. Делфин пообещала создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет один миллион лайков. После того, как отметка была достигнута, девушка сдержала слово и завела канал на порносайте, но неприличного контента там не разместила.

К настоящему моменту модель опубликовала на PornHub 12 видео, однако в них нет ничего порнографического. В ролике Belle Delphine strokes two big cocks девушка гладит двух плюшевых петухов (cock переводится как «петух» и как «член»).

Кроме того, на канале у модели есть ролик «Pewdiepie goes all the way inside Belle Delphine» («Pewdiepie проникает внутрь Бель Делфин»). В нем также нет порнографии: девушка ест фотографию популярного блогера на камеру.

Многие пользователи остались недовольны таким отношением Делфин. «Разочарован. Это не круто», — написал один из юзеров. «А давайте все вместе пожалуемся на ее аккаунт и покажем нашу мощь», — предложил другой.

Бель Делфин — модель, занимающаяся косплеем. В Instagram на нее подписаны 3,5 миллиона пользователей.

Источник: Лента.Ру

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