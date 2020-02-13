Популярный блогер поучаствовал в создании модной одежды

13 февраля 2020     12
Популярный блогер поучаствовал в создании модной одежды

Бренд одежды и аксессуаров Yoo и популярный блогер Сантех NIK выпустили совместную линейку одежды и других товаров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В коллекцию вошли футболки, худи и кружки. Каждый предмет выполнен в черном или белом цвете и украшен надписями: «я не читер», «зацепила игра», «я админ» и прочими. Такая «строгая» палитра была выбрана для того, чтобы вещи можно было сочетать с любой одеждой в гардеробе.

Отмечается, что линейка соответствуют последним модным трендам и при этом подходит для покупателей любого возраста. «Я думал про потребности покупателей и аудитории, которая знакома с моим контентом. Я собрал самые хайповые и интересные варианты, чтобы каждый владелец моего мерча мог чувствовать себя в тренде», — комментирует Сантех NIK.

Вырученные от продаж средства пойдут на развитие творческих проектов блогера.

Yoo — модный бренд, специализирующийся на разработке, производстве и продаже продукции, созданной совместно с популярными блогерами, такими как Марьяна Ро, Room Factory, 55х55, Yalexer. Марка основана командой медиасети Yoola.

Источник: Лента.Ру

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