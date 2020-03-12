Популярный блогер признался Собчак в попытке сняться в порно

Популярный российский блогер Эдвард Бил рассказал об успешном прохождении порнокастинга для участия в эротических съемках. Об этом он сообщил в интервью ведущей Ксении Собчак. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Бил отметил, что пытался сняться в порно давно, но не уточнил, когда именно. «Я хотел устроиться в порнуху. По секрету всему свету скажу, что отправлял им свои данные», — признался блогер. Он объяснил свое намерение тем, что «человек, который ищет и не сдается, все что угодно будет делать».

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00:03 — 20 июня 2019

По словам блогера, для участия в съемках российского порно парень нашел специальную группу в соцсети «ВКонтакте» по набору порноактеров, куда отправил свои фото. «Надо было с линейкой это все фотографировать, в эрегированном состоянии. Мог же быть фотошоп», — добавил Бил.

Блогер утверждает, что ему одобрили съемки в порно, но роликов с его участием так и не было снято по двум причинам: будучи студентом, он испугался отчисления, а также не смог сдать необходимые медицинские анализы из-за их высокой стоимости.

Собчак уже общалась с Эдвардом в своей передаче в марте 2019 года. Тогда ведущая призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей. Тот выпуск шоу «Осторожно, Собчак» был посвящен блогеру Амирану Сардарову.

В конце 2019 года Эдвард Бил встроил рекламу нелегального казино в ролик о благотворительной акции в детском доме. За эту вставку в видео на YouTube подписчики и коллеги блогера обвинили его в неуместной рекламе и меркантильности.

Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) — 24-летний видеблогер, известный на YouTube различными пранками. Зачастую в роликах молодой блогер нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт. Также периодически он выпускает видео с «благотворительностью», в которых дает людям деньги или подарки. Коллеги по блогингу и пользователи регулярно подвергают его критике, считая лицемером.

Источник: Лента.Ру