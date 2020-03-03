Популярный блогер рассказал о жизни с 11 братьями и четырьмя сестрами

Популярный блогер, актер театра и кино Антон Лапенко рассказал в интервью Юрию Дудю о жизни в многодетной семье. По словам Лапенко, всего в их семье 16 детей: у актера 11 братьев и четыре сестры. Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

Лапенко уточнил, что число детей в семье не было обусловлено религиозными причинами. Он добавил, что его мама на вопрос о том, почему они завели столько детей, обычно отвечает, что «так получилось». По другой версии, в достоверности которой Лапенко сомневается, его отец решил «нарожать детей, чтобы они точно друг друга не подвели».

Блогер отметил, что в их многодетной семье действительно доверительные и теплые отношения. Все братья и сестры поддерживают друг друга и дружат.

Отвечая на вопрос о том, было ли его детство тяжелым, Лапенко признался, что иногда им было практически нечего есть, однако в его воспоминаниях сохранилась душевная атмосфера тех лет, а не дефицит продуктов. Он добавил, что их семье помогала женщина из Германии, которая присылала одежду и игрушки для детей.

Блогер отметил, что чаще всего его спрашивают, как в такой большой семье устроен прием пищи. По его мнению, в их трапезах не было ничего необычного. От обедов и ужинов в небольших семьях они отличались только тем, что ничего не оставалось на второй день.

Антон Лапенко стал известен в 2019 году благодаря серии роликов, снятых в VHS-стилистике. Для видео он создал несколько устойчивых образов, например, инженера Катамаранова. На Instagram Лапенко подписано 2,4 миллиона человек, на YouTube-канал — 1,3 миллиона пользователей.

Источник: Лента.Ру