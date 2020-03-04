Популярный ведущий случайно появился голым в прямой трансляции

Популярный британский телеведущий, писатель, путешественник и эксперт по выживанию Беар Гриллс случайно появился голым в прямой трансляции в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале видео, которое на данный момент уже недоступно в аккаунте ведущего, он прыгнул в воду, при этом зрителям стрима было совершенно очевидно, что из одежды на Гриллсе были только носки.

В материале уточняется, что появление обнаженным в трансляции не было запланировано ведущим. Вероятнее всего, стрим начался раньше, чем он ожидал. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что в течение некоторого времени подписчики могли посмотреть запись эфира на странице Гриллса. Позже, когда эксперт по выживанию узнал о своей оплошности, ролик был удален.

В августе 2019 года во время съемок нового шоу «Остров сокровищ» (Treasure Island) Гриллсу потребовалась помощь врачей. Эксперта по выживанию укусила пчела. Из-за сильной аллергии на пчелиный яд ему пришлось обратиться к медикам.

Источник: Лента.Ру