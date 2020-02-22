Попытавшийся закопать ребенка в снегу подросток оказался убийцей

22 февраля 2020     22
Попытавшийся закопать ребенка в снегу подросток оказался убийцей

Стали известны детали биографии 15-летнего подростка из Кандалакши Мурманской области, который попытался убить 11-летнего ребенка, закопав его в снегу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, случай, который произошел 21 февраля — не первый, когда Кирилл Г предпринимал попытки убийства. В 2017 году тогда еще не достигший 14-летнего возраста подросток столкнул с дамбы в реку малыша 2009 года рождения. Мальчик погиб, пока Кирилл наблюдал, как он тонет.

С 2016 года он избил по меньшей мере шесть мальчиков и девочек 2005–2008 годов рождения, отмечает РЕН ТВ. Кирилла не привлекли к ответственности из-за того, что он болен астмой.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). 21 февраля сообщалось, что подросток жестоко избил, а потом закопал потерявшего сознание 11-летнего ребенка в снегу. Мальчика удалось спасти — его нашли взрослые, которые вызвали скорую помощь.

Источник: Лента.Ру

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