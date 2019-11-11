Попытки доцента СПбГУ выкинуть в реку останки убитой студентки попали на видео

10 ноября 2019     24
Попытки доцента СПбГУ выкинуть в реку останки убитой студентки попали на видео

Издание «Мойка 78» опубликовало запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина в капюшоне выбрасывает в реку Мойку мешки с чем-то тяжелым.

Сообщается, что мужчина на записи — преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Издание предполагает, что он выбрасывает в реку мешки с частями тела студентки.

Как пишет «Мойка 78», все части тела Ещенко до сих пор не найдены. Водолазы продолжают поиск ее останков.

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16:45 — 9 ноября

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке пакет с отрезанными женскими руками. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. После допроса его оставили в СИЗО, меру пресечения Соколову изберут 11 ноября.

Преподаватель признался, что находился в отношениях со своей бывшей студенткой и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Источник: Лента.Ру

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