Поражение саудовского истребителя хуситами попало на видео

16 февраля 2020     17
Поражение саудовского истребителя хуситами попало на видео

Атака йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном и контролирующих север Йемена, на истребитель Panavia Tornado Военно-воздушных сил Саудовской Аравии попала на видео. Кадры опубликовал телеканал Al Masirah в Twitter.

На видео запечатлено поражение бомбардировщика зенитной ракетой. Ответных действий саудовских военных не последовало.

Об атаке хуситов на истребитель Саудовской Аравии сообщалось накануне, 15 февраля. Официальный представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что самолет «вражеских сил» был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

Источник: Лента.Ру

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