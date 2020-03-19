Пора и режим знать: 40% фрилансеров хотят стать самозанятыми

40% фрилансеров хотели бы оформиться как самозанятые. Это показало исследование Headhunter, с которым ознакомились «Известия». Пока больше половины работающих на себя россиян никак не оформляют свою трудовую деятельность и, соответственно, скрывают доходы от налоговой. Фрилансерам лучше поскорее легализоваться, ведь за незаконную предпринимательскую деятельность грозит до полугода ареста, напоминают эксперты.

Справка «Известий»

Налоговый режим для самозанятых (он же – налог на профессиональный доход, НПД) сейчас действует в 23 регионах России – в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской, Свердловской областях и др. Он доступен для тех, кто работает на себя, не использует наемный труд и не зарабатывает больше 2,4 млн рублей за год. Например, няни, репетиторы, водители. Налог составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

О планах оформить самозанятость специалисты Headhunter спрашивали только тех респондентов-фрилансеров, которые пока не работают в этом режиме. Тех, кто не планирует платить налог на профессиональный доход, оказалось столько же, сколько собирающихся легализоваться, – 40%. Еще 20% затруднились с ответом.

Интересно, что в регионах, где стать самозанятым пока официально нельзя, доля желающих оформить этот статус выше, чем в субъектах, где уже можно платить налог на профдоход, – 46% против 30% соответственно. В Москве фрилансеров, планирующих перейти на самозанятость, заметно меньше — только 25%.

Если же анализировать данные обо всех работающих на себя гражданах, опрошенных Headhunter, то бросается в глаза, что пока больше половины из них (56%) трудятся без официального оформления. 8% открыли ИП, 1% заключают с клиентами договор подряда.

Почти каждый третий (32%) респондент-фрилансер указал, что он является самозанятым. В регионах, где специальный налоговый режим действует с 2019 года, этот показатель составляет 40%. 28% указали то же самое в тех субъектах, где закон начал действовать с начала этого года. Интересно, что в регионах, где НПД еще не работает, 27% фрилансеров заявили, что они трудятся в качестве самозанятых. Видимо, они оказывают услуги клиентам из субъектов, где он введен, сказано в исследовании.

Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых превысило 500 тыс. человек, сообщили “Известиям” в пресс-службе ФНС. Распространить его на всю страну планируется уже в этом году, отметили там.

В налоговой службе считают, что фрилансеры, никак не оформившие свои трудовые отношения, должны платить НДФЛ для физлиц по ставке 13%. Оформлять самозанятость необязательно – переход на этот режим добровольный. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрены налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения, напомнили в ФНС.

Многие из тех, кто заявил о желании оформить самозанятость, вряд ли были искренни, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

– Если все фрилансеры так рады появлению возможности перехода на налог на профессиональный доход, то почему с начала проведения экспериментов в экономически благополучных и крупнейших по численности населения регионах, самозанятых набралось всего несколько сотен тысяч человек? Отмечу, что до трети этих зарегистрированных – это водители такси, от которых оформления в новом режиме потребовали таксопарки и крупнейшие агрегаторы, – рассуждает эксперт.

По его мнению, многие фрилансеры действительно одобряют новый налоговый режим, но регистрироваться не пойдут. Ведь от плательщика налога требуется раскрытие источника получаемых им средств, а далеко не все их наниматели готовы к такой открытости.

Впрочем, работающим вне правового поля фрилансерам могут грозить серьезные штрафы или даже уголовная ответственность, напомнил руководитель практики налогового права юридической службы «Амулекс» Анатолий Нагиев. В частности, согласно ст. 116 Налогового кодекса, ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. рублей. Кроме того, по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации может грозить до 300 тыс. рублей штрафа, 480 часов обязательных работ или шести месяцев ареста.

Такие наказания применяются в случае, если причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере.

Источник: Газета Известия