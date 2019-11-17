Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее

17 ноября 2019     8
Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее dailystar.co.uk

Полуголые порноактрисы, одетые в костюмы экипажа самолета, устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд. Соответствующий ролик опубликовало издание The Sun.

По словам сотрудников музея, порностудия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей) для съемок купальников. В съемках принимали участия порнозвезды Кристина Мэй (Christina May), Эмили Блейк (Emily Blake) и Бетани Адамс (Bethany Adams).

«Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей, — посетовал собеседник издания. — А ведь рядом ходили дети». На снимках, которые появились в Instagram-аккаунте @banged_air, девушки, одетые в откровенные костюмы, вызывающе позируют на камеру.

Фото опубликовано @banged.babes

Представители музея подчеркнули, что не имели представления, что происходило на борту самолета. «Если бы мы знали, чем они там занимались, мы бы немедленно это остановили, — заверила управляющая музея Дайан Джеймс (Diane James). — Они нас подставили».

15 ноября сообщалось, что студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре студенты третьего и четвертого курсов Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами.

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Источник: Лента.Ру

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