Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

20 марта 2020     20
Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

Звезда фильмов для взрослых Хизэр Ван (Heather Vahn) раскрыла подробности отношений с порноактером Томми Вудом (Tommy Wood). По ее словам, когда они были парой, мужчина неоднократно применял к ней как физическое, так и психологическое насилие. Об этом порнозвезда рассказала журналистам The Daily Beast.

По словам Ван, насилие в ее личных отношениях с коллегой началось с малого: сперва Вуд только толкал ее и закрывал рот рукой. «Я была покорной. Мне понадобились годы, чтобы научиться защищать себя», — пожаловалась Ван. Она также сообщила об инциденте, когда Вуд избил ее до полусмерти. Девушка предполагала, что Вуд убьет ее, когда он бил ее головой об пол.

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Кроме того, мужчина занимался сексом с другими женщинами в их доме и заставлял Ван участвовать в оргиях. В частности, на одной из вечеринок он принудил ее к сексу с четырьмя мужчинами, после чего, по ее собственному признанию, она чувствовала себя так, будто пережила групповое изнасилование.

В начале марта порнозвезда опубликовала в Twitter несколько старых фотографий, на которых видны синяки на ее теле, и обвинила Вуда в насилии. В ответ на это мужчина устроил ей онлайн-травлю, в частности, он выложил в сеть ее персональные данные. Кроме того, в распоряжении мужчины были видео, на которых девушка говорила, что он никогда ее не бил. По словам порноактрисы, эти признания были сделаны под давлением с его стороны и не соответствуют действительности.

Вуд не стал отрицать насилия в отношении Ван, но заявил, что все его действия были самозащитой. По словам порноактера, девушка преследовала его, портила его вещи, бросала в него предметы и называла их отношения токсичными. При этом многие другие работницы порноиндустрии подтвердили, что Вуд часто ведет себя агрессивно и пугающе.

Ранее в феврале порноактриса Райли Рид рассказала об изнанке профессии. По ее словам, съемки в порно негативно сказались на ее отношении с родными и с мужчинами. Рид призналась, что часто чувствует себя грустно и одиноко, и порекомендовала зрителям не сниматься в фильмах для взрослых, потому что актрисам приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

Источник: Лента.Ру

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