Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

Звезда фильмов для взрослых Хизэр Ван (Heather Vahn) раскрыла подробности отношений с порноактером Томми Вудом (Tommy Wood). По ее словам, когда они были парой, мужчина неоднократно применял к ней как физическое, так и психологическое насилие. Об этом порнозвезда рассказала журналистам The Daily Beast.

По словам Ван, насилие в ее личных отношениях с коллегой началось с малого: сперва Вуд только толкал ее и закрывал рот рукой. «Я была покорной. Мне понадобились годы, чтобы научиться защищать себя», — пожаловалась Ван. Она также сообщила об инциденте, когда Вуд избил ее до полусмерти. Девушка предполагала, что Вуд убьет ее, когда он бил ее головой об пол.

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Кроме того, мужчина занимался сексом с другими женщинами в их доме и заставлял Ван участвовать в оргиях. В частности, на одной из вечеринок он принудил ее к сексу с четырьмя мужчинами, после чего, по ее собственному признанию, она чувствовала себя так, будто пережила групповое изнасилование.

В начале марта порнозвезда опубликовала в Twitter несколько старых фотографий, на которых видны синяки на ее теле, и обвинила Вуда в насилии. В ответ на это мужчина устроил ей онлайн-травлю, в частности, он выложил в сеть ее персональные данные. Кроме того, в распоряжении мужчины были видео, на которых девушка говорила, что он никогда ее не бил. По словам порноактрисы, эти признания были сделаны под давлением с его стороны и не соответствуют действительности.

Вуд не стал отрицать насилия в отношении Ван, но заявил, что все его действия были самозащитой. По словам порноактера, девушка преследовала его, портила его вещи, бросала в него предметы и называла их отношения токсичными. При этом многие другие работницы порноиндустрии подтвердили, что Вуд часто ведет себя агрессивно и пугающе.

Ранее в феврале порноактриса Райли Рид рассказала об изнанке профессии. По ее словам, съемки в порно негативно сказались на ее отношении с родными и с мужчинами. Рид призналась, что часто чувствует себя грустно и одиноко, и порекомендовала зрителям не сниматься в фильмах для взрослых, потому что актрисам приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

Источник: Лента.Ру