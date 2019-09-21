Порошенко выразил готовность встретиться с Зеленским

21 сентября 2019     14
Порошенко выразил готовность встретиться с Зеленским

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести встречу с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире «Пятого канала».

«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — приводит его слова «РИА Новости».

Бывший президент также подтвердил информацию о своей встрече с украинским олигархом Игорем Коломойским, состоявшейся после президентских выборов. При этом Порошенко ответил, что это был разговор «ни о чем».

В августе Коломойский рассказал, что общался с Порошенко после победы Владимира Зеленского на выборах главы государства, и они просто «поболтали про жизнь». По словам миллиардера, они не обсуждали вопросы, связанные со временем правления Порошенко. Коломойский считает, что бывшего президента можно и нужно ругать за многое, при этом он сделал «немного хорошего, но это немногое — очень ценное».

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

СМИ ранее связывали Коломойского с поддержкой избирательной кампании Зеленского. Сам бизнесмен подобные связи отвергал.

Источник: Газета Известия

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