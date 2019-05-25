Порошенко дал Зеленскому совет по ситуации с Керченским проливом

Бывший президент Украины Петр Порошенко рекомендовал своему преемнику не ждать импульса от общества, а начинать действовать в вопросе освобождения в России украинских моряков. Об этом он написал в Facebook.

«Уже не до шуток», — цитирует Порошенко «Газета.ру».

Ранее 25 мая Зеленский, комментируя решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе, заявил, что если Россия отпустит задержанных моряков, это будет сигналом о ее готовности урегулировать отношения с Украиной и может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом».

В тот же день международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков, а суда вернуть Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не требует от России прекратить уголовное преследование моряков.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, назначенных на 10 мая. В Москве полагают, что у организации нет юрисдикции для рассмотрения украинского иска в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Источник: Газета Известия