Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики»

Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал на оттеснение страны на «обочину мировой политики» и предложил новым украинским властям свою помощь, авторитет и связи.

30 июня, комментируя пошедший в Осаке саммит G20 в эфире телеканала «Украина», Порошенко отметил, что в этот раз с Киевом никто из мировых лидеров не контактировал по вопросам переговоров с Россией.

По его словам, на предыдущем саммите в Буэйнос-Айресе, прошедшем после инцидента в Керченском проливе, он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами.

«Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа «Ничего об Украине — без Украины». Состоялись переговоры <…> было согласовано совместное решение с моим участием», — заявил Порошенко.

Теперь же, по мнению экс-президента, ситуация изменилась.

«Сейчас — и мы видим эти риски — Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — добавил Порошенко.

29 июня бывший украинский лидер уже отмечал, что крайне обеспокоен тем, что Вашингтон не сообщил Киеву о готовящейся встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на G20.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды, проигнорировали призыв погранслужбы остановиться и в результате были задержаны. В настоящее время суд арестовал за нарушение госграницы 24 моряка, находившихся на кораблях. Ведется следствие.

Источник: Газета Известия