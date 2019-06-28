Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе

Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Украина год от года добивалась санкций против России в организации, и это было нелегко, поэтому демарш украинской делегации, покинувшей сессию в ПАСЕ после восстановления полномочий России, оправдан.

«Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИДом, чтобы на следующую сессию принять скоординированную с нашими партнерами позицию», — написал Порошенко в Facebook.

Он выразил уверенность, что решение ПАСЕ по РФ стало «раковой опухолью» и теперь Москва может добиваться признания Крыма российской территорией на мировой арене.

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — добавил он.

В ночь на 25 июня ПАСЕ одобрила резолюцию о возвращении России всех прав в ассамблее. Это вызвало недовольство ряда стран. Украинская делегация внесла к документу 226 поправок, отложив тем самым его принятие на сутки.

Тем не менее 26 июня Россия была полностью восстановлена в правах.

В знак протеста представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и частично Польши и Словакии покинули заседание.

РФ была лишена права голоса, права избираться на посты в ПАСЕ в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях организации и приостановила выплату взносов.

Источник: Газета Известия