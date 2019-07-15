Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича

15 июля 2019     40
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича

Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на законопроект о своей люстрации, который нынешний глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде 12 июля.

По словам политика, этот законопроект является попыткой вернуть к власти сторонников экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась?» — цитирует его 14 июля RT.

Он также считает, что инициатива Зеленского «не имеет ничего общего» с демократическими и европейскими нормами.

Помимо этого Порошенко подчеркнул, что планируемую люстрацию невозможно сравнивать с той, которая была в 2014 году. Поскольку тогда к ответственности якобы привлекли людей, виновных за гибель участников евромадана, разрушение армии государства в целом.

В июне сообщалось, что против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и «узурпации власти».

11 июля сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Газета Известия

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