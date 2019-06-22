Порошенко назвал цель его партии на выборах в Верховную раду

Бывший украинский президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что его партия пойдет на досрочные выборы в Верховную раду для того, чтобы защитить государство и демократию.

«Чтобы… защитить независимость судебной системы, включая решение Конституционного суда (КС), и обеспечить доверие людей к ним. Мы готовы к выборам», — сказал политик в эфире канала «Украина».

Он добавил, что идет в Раду «тяжело работать», чтобы обеспечить подготовку страны к вступлению в НАТО и Евросоюз, передает «РИА Новости» в пятницу, 21 июня. Экс-глава государства подчеркнул, что намерен дать отпор антиукраинским силам в их попытках развернуть страну «с евроатлантического курса назад к российскому рабству».

20 мая, в день своей инаугурации, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и о проведении досрочные выборы. 23 мая указ вступил в силу.

14 июня спикер парламента Андрей Парубий передал в КС Украины документы, которые, по его словам, доказывают неконституционность данного указа.

20 июня Конституционный суд признал указ Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов законным.

С мая Государственным бюро расследований было возбуждено пять дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко. В частности, против него выдвинули обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, попытке узурпации судебной власти, а также фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства

Источник: Газета Известия