Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде

3 марта 2020     16
Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий глава республики Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за происходящее в стране, а не увольнять чиновников. Видео своего выступления политик выложил в Telegram-канале.

«Премьер-министром, прокурором и Верховной Радой у нас работает господин Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских», — заявил он. По мнению политика, власти используют отставки в качестве политтехнологического приема, чтобы снять с себя ответственность.

Порошенко отметил, что партия «Европейская Солидарность» не голосовала за действующий кабмин, поэтому не будет участвовать в его отставке.

24 февраля сообщалось, что рейтинг Зеленского снизился до рекордных 40 процентов. Социологи отмечают, что только 13 процентов украинцев считают, что нынешняя власть удовлетворяет их ожидания. Более 35 процентов граждан Украины уверены, что правительство Зеленского не пытается улучшить ситуацию в стране, а только имитирует усилия.

Источник: Лента.Ру

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