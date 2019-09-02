Порошенко нашел новую работу в Верховной раде

2 сентября 2019     25
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.

По данным сайта парламента, комитет был создан 29 августа. По состоянию на 2 сентября в нем числятся девять депутатов, в том числе экс-лидер страны.

Высокий пост в комитете он не занимает, является рядовым членом. Возглавляет комитет депутат от партии Порошенко — Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как пишет портал Лiга.Новости, экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет работать в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук займется вопросами внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этот же комитет вошла бывший вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Председатель Рады предыдущего созыва Андрей Парубий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия займутся вопросами национальной безопасности, обороны и разведки.

При этом ранее сообщалось, что Порошенко записался в один комитет с Вакарчуком. В партии экс-президента заявляли о намерении возглавить три комитета в Раде нового, девятого созыва — по вопросам нацбезопасности, евроинтеграции и регламента и организации работы парламента.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Согласно результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, благодаря чему получила большинство в Раде и возможность сформировать правительство. Партия уже создала в парламенте однопартийную коалицию

Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82%).

Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава севастопольского горздрава поздравил студентов-медиков
Глава севастопольского горздрава поздравил студентов-медиков

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов поздравил студентов севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной с началом нового учебного года. «Профессия медика …


Избирком Севастополя выступил против «чёрной» предвыборной рекламы в городе
Избирком Севастополя выступил против «чёрной» предвыборной рекламы в городе

Утром 2 сентября на улицах Севастополя появилась  “черная” политическая реклама, направленная против ряда кандидатов. Среди пострадавших от недобросовестной деятельности черных …


В школу "Артека" пошли более 3 тысяч детей
В школу "Артека" пошли более 3 тысяч детей

Всего 1 сентября образовательный центр принял 3334 ребёнка. Из них 330 – крымчане. Об этом пишет пресс-служба МДЦ “Артек”. Итоги …


На Малаховом кургане установили бинокли с видом на море
На Малаховом кургане установили бинокли с видом на море

Со смотровой площадки мемориального комплекса «Малахов курган» обозревать окрестности и любоваться Севастопольской бухтой теперь можно с помощью двух биноклей.   …


Коммунальщики потребовали долг умершего россиянина с его пятилетней дочери
Коммунальщики потребовали долг умершего россиянина с его пятилетней дочери

Прокуратура Томска добилась списания долгов по ЖКХ со счета пятилетней сироты, которые достались ей в наследство от умершего отца. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты