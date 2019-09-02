Порошенко нашел новую работу в Верховной раде

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.

По данным сайта парламента, комитет был создан 29 августа. По состоянию на 2 сентября в нем числятся девять депутатов, в том числе экс-лидер страны.

Высокий пост в комитете он не занимает, является рядовым членом. Возглавляет комитет депутат от партии Порошенко — Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как пишет портал Лiга.Новости, экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет работать в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук займется вопросами внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этот же комитет вошла бывший вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Председатель Рады предыдущего созыва Андрей Парубий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия займутся вопросами национальной безопасности, обороны и разведки.

При этом ранее сообщалось, что Порошенко записался в один комитет с Вакарчуком. В партии экс-президента заявляли о намерении возглавить три комитета в Раде нового, девятого созыва — по вопросам нацбезопасности, евроинтеграции и регламента и организации работы парламента.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Согласно результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, благодаря чему получила большинство в Раде и возможность сформировать правительство. Партия уже создала в парламенте однопартийную коалицию

Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82%).

Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа.

Источник: Газета Известия