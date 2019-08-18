Порошенко обвинили в выводе с Украины $8 млрд

18 августа 2019     12
Порошенко обвинили в выводе с Украины $8 млрд

Американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в том, что за пять лет на посту главы государства он вывел из страны по меньшей мере $8 млрд. Об этом предприниматель рассказал в интервью «Страна.ua».

По его словам, Порошенко, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, которых бизнесмен при этом назвал коррупционерами, работали «на свои карманы» и украли очень много денег.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн», — сказал Кислин.

С его слов, в Соединенных Штатах против украинского экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. В рамках одного из них расследуется кража средств из кредитного транша, выделенного Международным валютным фондом (МВФ).

Предприниматель утверждает, что может подключить к расследованию международные правоохранительные органы, чтобы добиться не только наказания для старой власти, но и возвращения в бюджет украденных средств.

Несмотря на то, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, генпрокурор Юрий Луценко бездействует, уверен Кислин.

Сэм Кислин — американский миллиардер. В прошлом — заммэра Нью-Йорка, а сейчас — заместитель личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

В 2018 году предпринимателю запретили въезд на Украину на пять лет под предлогом «защиты экономических интересов». Однако Кислин утверждает, что это было сделано с личной санкции Порошенко, который испугался обвинений в коррупции со стороны предпринимателя. Ранее миллиардер уже рассказал о схеме закупки угля, которую в 2016 году якобы лично разработал и внедрил экс-президент Украины. После жалобы Кислина запрет на въезд был снят.

Источник: Газета Известия

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