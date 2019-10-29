Порошенко обвинили в намерении возглавить протесты против Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан связывает массовые протесты против действующего лидера страны Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении», — заявил Богдан. По его словам, Порошенко активно старается стать лидером протестов, которые охватили украинские города.

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Комментируя акции под лозунгом «Нет капитуляции», Богдан сказал, что украинцы не понимают, что такое «формула Штайнмайера», и что «она должна быть прописана в [соглашении на] ответной встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины [об особом статусе Донбасса]». По его мнению, формула Штайнмайера представляет собой «определенную фикцию».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Порошенко в попытке стать лидером протестов в стране. По мнению украинского лидера, глава партии «Европейская солидарность» «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

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Источник: Лента.Ру