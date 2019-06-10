Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»

Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот», сообщает «Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Об отсутствии госзаказов на эти машины в течение последних двух лет проекту рассказал первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

Согласно его словам, по вопросу заказа «Оплотов» ведется постоянная дискуссия, но в «Укроборонпроме» не знают, будут ли осуществляться закупки данной техники в интересах армии. Опрошенные журналистами эксперты отмечают дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.