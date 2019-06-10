Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»

10 июня 2019     7
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»

Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот», сообщает «Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Об отсутствии госзаказов на эти машины в течение последних двух лет проекту рассказал первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

Согласно его словам, по вопросу заказа «Оплотов» ведется постоянная дискуссия, но в «Укроборонпроме» не знают, будут ли осуществляться закупки данной техники в интересах армии. Опрошенные журналистами эксперты отмечают дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.

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Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»

Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот», сообщает «Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Об отсутствии госзаказов …



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