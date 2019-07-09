Порошенко осудил решение Зеленского отменить военный парад

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада в честь Дня независимости 24 августа.

По его словам, на параде не только «армия отчитывается перед народом Украины», но и «народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии».

«А на сегодняшний день армия и военные являются наиболее почитаемой и уважаемой государственной институцией, которая пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — сказал Порошенко в эфире украинского телеканала «Прямой» 9 июля.

По его словам, будучи президентом он убрал из программы «все дорогие удовольствия», в том числе авиацию, поэтому мероприятие «не стоило столько, сколько указано». А премии и ранее выплачивались участникам парадных расчетов.

При этом он добавил, что Зеленский вправе принимать подобные решения, а жители должны их оценивать.

Ранее в этот день Зеленский заявил о перечислении 300 млн гривен (более 746 млн рублей) на выплату премий украинским военным. Он отметил, что эти деньги должны были пойти на подготовку «помпезного и точно недешевого» парада в честь Дня независимости страны, который он решил отменить.

Он пообещал, что 24 августа страна будет отмечать национальный праздник, но в новом формате.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года. Референдум о создании нового государства был проведен в декабре 1991 года. Тогда 90,3% жителей страны поддержали акт провозглашения независимости.

Источник: Газета Известия