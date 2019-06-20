Порошенко оценил последствия для Украины признания российского Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко допустил, что Киев может отказаться от претензий на Крым и оценил последствия для украинских властей. Об этом экс-глава государства в интервью порталу «Главком».

По его словам, подобное решение может помочь с улучшением ситуации в Донбассе, однако после принятия такого хода власть перестанет быть властью, пишет РЕН ТВ.

При этом Порошенко заявил, что решение опасно в первую очередь для людей, а вот судьба новых политиков бывшего президента интересует гораздо меньше.

Политик отметил, что не хотел бы давать публичных советов действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, однако предположил, что тому следует принимать в расчет якобы угрозы со стороны России.

Крым стал российским в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Вхождение в состав России поддержали более 95% избирателей республики.

Ранее 18 июня в Крыму Зеленскому посоветовали перестать воспринимать полуостров и его жителей как мешок картошки, который можно передать или вернуть.

Источник: Газета Известия