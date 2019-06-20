Порошенко оценил последствия для Украины признания российского Крыма

20 июня 2019     17
Порошенко оценил последствия для Украины признания российского Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко допустил, что Киев может отказаться от претензий на Крым и оценил последствия для украинских властей. Об этом экс-глава государства в интервью порталу «Главком».

По его словам, подобное решение может помочь с улучшением ситуации в Донбассе, однако после принятия такого хода власть перестанет быть властью, пишет РЕН ТВ.

При этом Порошенко заявил, что решение опасно в первую очередь для людей, а вот судьба новых политиков бывшего президента интересует гораздо меньше.

Политик отметил, что не хотел бы давать публичных советов действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, однако предположил, что тому следует принимать в расчет якобы угрозы со стороны России.

Крым стал российским в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Вхождение в состав России поддержали более 95% избирателей республики.

Ранее 18 июня в Крыму Зеленскому посоветовали перестать воспринимать полуостров и его жителей как мешок картошки, который можно передать или вернуть.

Источник: Газета Известия

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