Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

22 сентября 2019     33
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала», видео интервью опубликовано на YouTube.

Порошенко заявил, что он и его политическая сила «никого и ничего» не боятся. «Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко», — сказал он.

Бывший президент также отметил, что если суд все-таки сочтет его виновным, то это ударит в первую очередь по государству и власти. Он добавил, что будет бороться, так как у него достаточно механизмов для защиты.

Петр Порошенко является фигурантом в 13 уголовных делах. В трех из них он проходит как свидетель. Бывшего президента подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях. Официальные объявления ему пока предъявлены не были.

Источник: Лента.Ру

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