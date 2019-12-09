Порошенко переписал на сына крупнейший аграрный актив

Бывший президент Украины Петр Порошенко переписал на сына Алексея свой крупнейший аграрный актив. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований Украины.

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Речь идет о группе компаний «Укрпроминвест-Агро», работающей в сфере сельского хозяйства и занимающейся выращиванием сельхозпродукции, производством сахара, муки, а также животноводством. Алексей Порошенко также стал конечным бенефициаром основанной «Укрпроминвест-Агро» компании «Группа Агропродинвест» и нескольких входящих в нее фирм.

До этого, в ноябре 2019 года, Порошенко переписал на сына часть кондитерской империи Roshen. Речь идет о Центрально-Европейской кондитерской компании. Также сын экс-президента получил от него 10 процентов акций Международного инвестиционного банка.

Предположительно, переход активов Петра Порошенко в руки его сына связан с тем, что в отношении бывшего президента заведено 11 уголовных дел.

Источник: Лента.Ру