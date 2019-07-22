Порошенко повторно вызвали на допрос

22 июля 2019     11
Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Он приглашен на допрос в четверг, 25 июля, передает «Интерфакс».

Экс-президент должен был явиться в ГБР в качестве свидетеля по делу о легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском» 17 июля. Но адвокаты Порошенко заявили, что он не сможет прийти, так как участвует в предвыборной кампании в раду и часто отсутствует в Киеве. Они попросили перенести следственные действия на дату после голосования (выборы прошли 21 июля).

По словам главы ГБР Романа Трубы, всего имя Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах, «от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей».

По данным СМИ, среди обвинений в адрес бывшего президента — госизмена, злоупотребление полномочиями, легализация преступно полученных доходов, неуплата налогов, незаконное назначение кабинета министров в 2016 году.

Завод «Кузница на Рыбальском» находится в Киеве. Он был одним из крупнейших активов Порошенко и, по неофициальным данным, продан фиктивно. По делу произведена выемка документов, но обвинение пока никому не предъявлено.

Источник: Газета Известия

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