Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его фракция «Евросолидарность» в Верховной раде не намерена мириться с подписанием представителями Киева «формулы Штайнмайера». Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

По его словам, документ «российского происхождения де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против Москвы», а также легитимизирует утрату Украиной Донбасса и Крыма. Порошенко пояснил, что формула изменяет минские договоренности и отбрасывает дорожную карту соглашений, предложенной нормандским форматом.

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20:44 — Сегодня

«Мы никогда не согласимся на это, мы солидарны с призывами, которые звучат среди ветеранов, и мы не дадим разрушить украинское государство», — сказал Порошенко.

Ранее в партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля и «планом Путина», поскольку достигнутые договоренности контактной группы по Украине накладывают на Киев односторонние обязательства.

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках. Согласно документу, в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Источник: Лента.Ру