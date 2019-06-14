Порошенко пообещал сделать Зеленского успешным

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире принадлежащего ему телеканала «Прямой» пообещал помогать новому главе государства Владимиру Зеленскому.

По его словам, он будет использовать все доступные ему ресурсы для этого. Свою готовность помочь он объясняет стремлением к европейской интеграции, проводить которую пообещал Зеленский. Порошенко считает, что это работа не на его политического оппонента, а на Украину.

Порошенко отмечает, что его партия «Европейская солидарность» (ранее Блок Петра Порошенко) является партией «государственников» и не собирается тащить на себя одеяло, когда речь идет о национальных интересах. «Мы строим Украину. Поэтому все, что я смогу сделать — я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными», — сказал он.

17 июня Зеленский посетит Берлин, где проведет переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. На следующий день после этого он посетит Париж, однако подробности визита во Францию пока не известны. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал эти поездки «разведкой боем», отметив, что Зеленский будет говорить с европейскими партнерами о Донбассе.

21 апреля после обнародования экзитполов второго тура выборов Порошенко поздравил своего оппонента с победой и, заявив, что не уйдет из политики, выразил готовность помочь Зеленскому войти в курс дел как можно скорее. Однако новый президент этим предложением так и не воспользовался.

Источник: Лента.Ру