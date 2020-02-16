Порошенко порассуждал о сути внешней политики Зеленского

Украинские власти декларируют, что выступают за ЕС и НАТО, однако мало что делают для достижения целей евроатлантической интеграции. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию записан в Конституции, чтобы никто не посмел его изменить», — напомнил политик, порассуждав о сути внешней политики команды нынешнего президента Владимира Зеленского.

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00:31 — 13 июля 2018

Порошенко считает, что действующий президент боится обидеть своего российского коллегу Владимира Путина, и именно поэтому в практической плоскости не реализует курс на интеграцию с ЕС и НАТО.

«Когда они отказались от поездки в Лондон [на саммит Североатлантического альянса], я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО — дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС», — считает экс-президент.

14 февраля вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях страны с НАТО. По его словам, вступление Украины в Североатлантический альянс является вопросом времени, которое «обязательно наступит».

В годы президентства Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в Конституции. После избрания на пост главы государства Зеленский также неоднократно заявлял, что он придерживается идей евроатлантической интеграции.

Источник: Лента.Ру