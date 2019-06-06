Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что подобное развитие событий — это реализация российского сценария в регионе, и счел его предательством национальных интересов страны. «Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал он.