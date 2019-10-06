Порошенко прибыл на «майдан желтых повязок» в Киеве

6 октября 2019     11
Порошенко прибыл на «майдан желтых повязок» в Киеве

Бывший президент Украины и нынешний глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пришел на митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу, который проходит в центре Киева в воскресенье, 6 октября. Трансляция ведется в Facebook.

Координатором вече выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят националисты и сторонники Порошенко. Еще до своего начала собрание окрестили «майданом желтых повязок» из-за призыва организаторов принести желтый скотч в цвет флага.

В акции участвует около 10 тыс. человек. По словам организаторов, вече несет «предупредительную» функцию. По информации местных СМИ, Порошенко спустился к участникам митинга уже после его завершения и стал с ними фотографироваться.

Далее участники собрания зажгли файеры и колонной направились к офису президента Украины Владимира Зеленского. Демонстранты потребовали, чтобы глава государства «не переступил красные линии» во время урегулирования конфликта в Донбассе.

Аналогичные вече против «формулы Штайнмайера» прошли 6 октября более чем в 20 городах Украины. Против документа выступили жители Одессы, Ужгорода, Херсона, Львова, Николаева, Ровно и других украинских городов.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой по Донбассу 1 октября, в тот же день в Сети появился текст документа. Однако на Украине этот шаг вызвал неоднозначную реакцию. Так, политики называют документ угрозой и ловушкой.

Позднее в «Слуге народа» подписание «формулы» опровергли, а сам Зеленский, ранее заявлявший о согласии Киева с документом, на встрече с депутатами отказался его комментировать и заметно нервничал.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: Газета Известия

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