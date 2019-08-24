Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

24 августа 2019     10
Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на праздничные мероприятия, проходившие в центре Киева ко Дню независимости страны. При этом у себя в Facebook он написал, что находился в это время у здания Министерства обороны, недалеко от площади Независимости.

На трибунах, расположенных на площади, присутствовали бывшие президенты страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Порошенко вместе с другими экс-лидерами страны и действующим президентом Владимиром Зеленским появились на приеме в Мариинском дворце Киева. Политики впервые сфотографировались вместе.

Ранее сообщалось, что в своей поздравительной речи ко Дню независимости Зеленский ни разу не использовал слова «Россия» и «агрессор». Он высказался о Евромайдане, конфликте в Донбассе, «аннексии» Крыма и многовековой истории Украины.

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. Государственный праздник был провозглашен в 1994 году в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины от Советского Союза.

Источник: Лента.Ру

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