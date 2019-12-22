Порошенко раскритиковали за скрытые камеры в его спортклубе

22 декабря 2019     19
Порошенко раскритиковали за скрытые камеры в его спортклубе

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев раскритиковал пятого президента Украины Петра Порошенко после информации о том, что в спортклубе «Пятый элемент», владельцем которого считают Порошенко, были обнаружены скрытые камеры. Свое мнение он выразил в Facebook.

«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», — написал Мураев.

Политик отметил, что его не удивила новость о скрытых камерах. По его мнению, бывшему президенту «пасть ниже просто невозможно и уже некуда».

Ранее стало известно, что в спортивном клубе «Пятый элемент» была обнаружена незаконная система слежки. Владельцем клуба является компания ООО «СОК Монитор», а конечными бенефициарами — Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

По факту возбуждено уголовное дело. Виновному в незаконном применении (приобретении, сбыте) технических средств получения информации грозит до четырех лет лишения свободы.

Источник: Лента.Ру

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