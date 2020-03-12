Порошенко сбежал от допроса за границу

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам адвокатов Порошенко, политик находится за границей и не сможет прийти на допрос, назначенный на пятницу, 13 марта.

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По какому делу был запланирован допрос, не уточняется.

ГБР изучает 16 делопроизводств, в которых фигурирует бывший украинский лидер. Они касаются государственной измены, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел бывший президент страны проходит свидетелем. Однако в ноябре 2019 года стало известно, что по двум делам политику присвоили статус подозреваемого.

Источник: Лента.Ру