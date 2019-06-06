Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

6 июня 2019     10
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Порошенко указал, что режим прекращения огня на юго-востоке страны вводился 19 раз, однако ни разу солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были лишены права на самозащиту в случае атаки со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел», — сказал он.

Порошенко считает, что запрет на ответный огонь можно вводить только после того, как ООН пришлет миротворческий контингент в Донбасс. «Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории (Киев считает, что ДНР и ЛНР захвачены Россией — прим. «Ленты.ру») будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования», — пояснил он.

Политик добавил, что Киев с 2015 года просил о вводе миротворческого контингента.

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