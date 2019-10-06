Порошенко устроил перепалку с националистом на украинском шоу

6 октября 2019     9
Порошенко устроил перепалку с националистом на украинском шоу

Бывший президент Украины Петр Порошенко и украинский националист Андрей Билецкий устроили перепалку на записи передачи «Свобода слова» из-за «формулы Штайнмайера».

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий обвинил Порошенко в том, что он и сам хотел подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с Порошенко.

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — ответил экс-президент.

При этом он отметил, что Билецкий не может судить о ситуации, так как не участвовал в согласовании Минских договоренностей.

1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса. Кроме того, была согласована дата отвода сил. В Европе, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках позитивно отнеслись к подписанию плана, а в Киеве реакция была неоднозначной.

Некоторые политики сочли такой шаг «капитуляцией» и угрозой, а радикалы вышли на протесты.

Источник: Газета Известия

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