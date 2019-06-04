Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов

4 июня 2019     6
Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов

Португальская полиция арестовала семь человек, которые пытались ввезти в страну кокаин из Бразилии на сумму около 49 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters.

В 50 тканевых мешках, спрятанных в специально оборудованном тайнике на рыбацкой лодке, нашли примерно одну тонну наркотика, предназначавшегося для сбыта в Европе. На судне под флагом Бразилии задержали иностранных граждан в возрасте от 36 до 64 лет.

Арест стал результатом международной операции под кодовым названием «Белый песок», в рамках которой полиция Португалии сотрудничала с коллегами из Бразилии, США и Британии.

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Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов

Португальская полиция арестовала семь человек, которые пытались ввезти в страну кокаин из Бразилии на сумму около 49 миллионов долларов, сообщает …



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