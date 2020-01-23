Порядка 2 млрд рублей потратят на ремонт домов-памятников в Петербурге

В Санкт-Петербурге начинается масштабная кампания по реставрации домов-памятников. На это планируется потратить около 2 млрд рублей.

Как рассказал глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, на этот год запланированы работы по восстановлению памятника Николаю I. На это необходимо как минимум 116 млн рублей. Также отреставрируют интерьеры Князь-Владимирского собора и Церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

Как только температурный режим придет в норму, специалисты начнут восстановление фасадов и крыши в Лютеранском храме Святой Екатерины и здания бывшей Александринской женской больницы.

В список на реставрацию включены Казанский собор и Гатчинский двор. Всего же в Петербурге должны восстановить 225 памятников архитектуры. В течение ближайших 10 лет на это власти выделят 17 млрд рублей, сообщает телеканал «78».

В конце 2019 года Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви выступил с инициативой построить в Петербурге колокольню Смольного собора по проекту Франческо Растрелли. Архитектор ансамбль не завершил.

Источник: Газета Известия