Порядка 250 крыш отремонтируют в Тюмени в 2020 году

В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 кровель. Сейчас продолжается капитальный ремонт пятиэтажного дома на улице Ленина. Здесь должны отремонтировать крышу, фундамент, фасад, подвальные помещения, инженерные сети и сети электроснабжения.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на городскую администрацию, реализация второго краткосрочного плана капитальных ремонтов выходит на финальную стадию. В общей сложности планируется отремонтировать 650 домов. Более половине объектов уже выбрали подрядчиков.

15 февраля сообщалось, что в Тюменской области в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 11 дорог. Также в рамках этого нацпроекта реконструируют еще 34 км дорог.

Источник: Газета Известия