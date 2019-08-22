Порядка 4 млн рублей потратят на благоустройство одной из улиц Омска

22 августа 2019     18
Порядка 4 млн рублей потратят на благоустройство одной из улиц Омска

В Омске за 3,7 млн рублей благоустроят Музейную улицу. Торги на проведение работ объявило городское управление дорожного хозяйства.

Подрядчик обязан до 1 ноября 2019 года высадить на улице деревья, установить малые архитектурные формы и фонари. Площадь участка, выделенного для благоустройства – около 0,4 га.

Как поясняет ИА «ОМСКРЕГИОН», ремонт второй половины улицы должны провести в соответствии с контрактом на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», которое превратят в филиал музея имени Врубеля и культурный центр. Работы также должны завершиться до конца года.

Ранее сообщалось, что в Омской области ускорили ремонт федеральной трассы до Казахстана. Подрядчик должен завершить процесс к осени.

Источник: Газета Известия

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